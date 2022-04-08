Джордж Расселл: «Мерседес» находится не в том положении
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступления в первых двух тренировках Гран-при Австралии.
«Мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть. Сейчас впереди нас довольно много машин в центре пелотона, и, очевидно, что они сильно отстают от темпа лидеров. Так что сегодня вечером нам нужно усердно поработать.
Отмечу, что машина вела себя хорошо, всё было не так уж и плохо. Но странно то, что на шинах «софт» я продолжал улучшать и улучшать время. Знаю, что то же самое было и у нескольких других пилотов, но в моей ситуации это казалось несколько неожиданным», — приводит слова Расселла RaceFans.
Напомним, по итогам первой практики Расселл показал 12-е время, а по итогам второй — 11-е.
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