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Джордж Расселл: «Мерседес» находится не в том положении

Джордж Расселл: «Мерседес» находится не в том положении
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступления в первых двух тренировках Гран-при Австралии.

«Мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть. Сейчас впереди нас довольно много машин в центре пелотона, и, очевидно, что они сильно отстают от темпа лидеров. Так что сегодня вечером нам нужно усердно поработать.

Отмечу, что машина вела себя хорошо, всё было не так уж и плохо. Но странно то, что на шинах «софт» я продолжал улучшать и улучшать время. Знаю, что то же самое было и у нескольких других пилотов, но в моей ситуации это казалось несколько неожиданным», — приводит слова Расселла RaceFans.

Напомним, по итогам первой практики Расселл показал 12-е время, а по итогам второй — 11-е.

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