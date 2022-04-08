Эдди Ирвайн призвал «Феррари» ввести командную тактику
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Бывший пилот Формулы-1 Эдди Ирвайн высказал мнение, что «Феррари» должна ввести жёсткую командную тактику, а не позволять Карлосу Сайнсу бороться с Шарлем Леклером.
«В нормальных условиях Перес не может победить Макса. Но вот для Шарля есть проблема, потому что Сайнс, который является вторым номером, может иногда оказываться впереди. Если бы я был на месте Маттиа, то отдавал бы чёткие приказы — так, как это было в моё время. Победить Ферстаппена очень трудно, если у тебя отбирает очки напарник.
Не думаю, что есть кто-то быстрее Ферстаппена, но он всё ещё допускает много ошибок, а Леклер — нет. Для меня Макс выглядит моложе Леклера, но у него огромный талант», — приводит слова Ирвайна La Gazzetta dello Sport.
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