Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер высказался о возможном сотрудничестве «Ред Булл» и «Порше» в Формуле-1

Кристиан Хорнер высказался о возможном сотрудничестве «Ред Булл» и «Порше» в Формуле-1
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий относительно возможного сотрудничества команды с «Фольксвагеном». Ранее сообщалось, что концерн согласовал участие «Ауди» и «Порше» в Формуле-1. Последний, по слухам может стать мотористом «Ред Булл» с 2026 года.

«Для Формулы 1 это отличные новости. Для нас совершенно логично вести с ними переговоры. Мы легко могли бы начать с ними сотрудничество.

Наш проект Powertrains продолжается. Новая фабрика будет готова к концу мая. Мы начнем с испытаний опытного двигателя всего с одним цилиндром, который будет работать по правилам 2026 года. Всё идёт согласно намеченному графику, и мы очень рады, что сумели наладить сотрудничество с такими талантливыми специалистами», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
«Ред Булл» привёз в Австралию новое заднее антикрыло, «Мерседес» — нет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022