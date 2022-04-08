Кристиан Хорнер высказался о возможном сотрудничестве «Ред Булл» и «Порше» в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий относительно возможного сотрудничества команды с «Фольксвагеном». Ранее сообщалось, что концерн согласовал участие «Ауди» и «Порше» в Формуле-1. Последний, по слухам может стать мотористом «Ред Булл» с 2026 года.

«Для Формулы 1 это отличные новости. Для нас совершенно логично вести с ними переговоры. Мы легко могли бы начать с ними сотрудничество.



Наш проект Powertrains продолжается. Новая фабрика будет готова к концу мая. Мы начнем с испытаний опытного двигателя всего с одним цилиндром, который будет работать по правилам 2026 года. Всё идёт согласно намеченному графику, и мы очень рады, что сумели наладить сотрудничество с такими талантливыми специалистами», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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