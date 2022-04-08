Себастьян Феттель оштрафован за выезд на трассу на скутере без разрешения

Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 приняли решение оштрафовать немецкого гонщика команды «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля на сумму в € 5 000. Соответствующее решение было вынесено за его действия по окончании первой пятничной тренировки на трассе «Альберт-парк».



Напомним, болид немецкого пилота остановился на трассе из-за проблем с силовой установкой, после чего Феттель досматривал остаток сессии с обочины. Впоследствии Себастьян взял чей-то скутер, выехав на нём на трассу, добравшись в итоге до пит-лейна. Разрешения на это со стороны гоночной дирекции немец не получал.



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