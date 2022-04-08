Леклер: у «Ред Булл» в запасе больше, чем они показали

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал быстрейший результат во второй пятничной тренировке Гран-при Австралии.
«Не думаю, что кто-то по-настоящему собрал сегодня круг. У «Ред Булл» в запасе больше, чем они показали. У Макса был трафик на его быстром круге. Для меня пятница тоже сложилась сложнее. Первая практика была непростой. Я прибавил в плане пилотажа во второй практике, но ещё есть над чем поработать. Надеюсь, мы сделаем завтра ещё один шаг вперёд в третьей практике. Борьба обещает стать очень плотной, так что нам нужно выжать из машины максимум, чтобы стартовать в воскресенье с поула.
Трасса очень непростая. Она стала быстрее, чем прежде, довольно скользкая, но в пятницу здесь всегда было так. Требуется некоторое время, чтобы трасса стала лучше и приобрела должное сцепление для квалификации. Но в целом это позитивный день для нас», — приводит слова Леклера F1i.
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