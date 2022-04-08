Норрис: приятно осознавать, что «Мерседес» не всегда добивается успеха

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда «Мерседес» в нынешнем сезоне Формулы-1, а также отметил успехи «Феррари».



«В некотором смысле приятно осознавать, что «Мерседес» не всегда добивается успеха. Это показывает, что даже после многочисленных достижений ошибки всё равно могут случаться. И как бы мне ни было неприятно это говорить, здорово наблюдать за успехами «Феррари». Всё это является примером для других команд, наглядно показывающим, что многое возможно. Если бы борьбу опять вели только «Мерседес» и «Ред Булл», всё было бы так предсказуемо», — приводит слова Норриса GPFans.

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