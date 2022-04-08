Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: приятно осознавать, что «Мерседес» не всегда добивается успеха

Норрис: приятно осознавать, что «Мерседес» не всегда добивается успеха
Комментарии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда «Мерседес» в нынешнем сезоне Формулы-1, а также отметил успехи «Феррари».

«В некотором смысле приятно осознавать, что «Мерседес» не всегда добивается успеха. Это показывает, что даже после многочисленных достижений ошибки всё равно могут случаться. И как бы мне ни было неприятно это говорить, здорово наблюдать за успехами «Феррари». Всё это является примером для других команд, наглядно показывающим, что многое возможно. Если бы борьбу опять вели только «Мерседес» и «Ред Булл», всё было бы так предсказуемо», — приводит слова Норриса GPFans.

Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Эдди Ирвайн призвал «Феррари» ввести командную тактику
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022