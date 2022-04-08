Феттель прокомментировал отказ мотора и пропуск второй тренировки в Австралии

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал проблему с двигателем на первой пятничной тренировке Гран-при Австралии.
«У нас была проблема, пошёл дым, я потерял мощность, так что пришлось остановить машину на трассе. Я сделал всё возможное, чтобы остановиться как можно быстрее и минимизировать повреждения. Это остановило нашу работу, что является болезненным моментом. В итоге это стоило нам всей дневной сессии, что неидеально. Я некоторое время не сидел за рулём, да и трасса немного изменилась. Завтра всё будет в порядке, но было бы приятнее проехать больше кругов.
Ощущения от машины более-менее такие, какими были в Бахрейне. Да, какие-то детали изменились, была проделана серьёзная работа. Пришлось возвращаться в ритм и привыкать к новой конфигурации круга, новому асфальту. Не думаю, что возвращение в ритм станет проблемой, я довольно быстро начал чувствовать себя комфортно», — приводит слова Феттеля GPFans.
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