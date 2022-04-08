Норрис: это был один из лучших дней в сезоне
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии.
«Сегодня был один из наших двух лучших дней в сезоне. Думаю, мы смогли начать день с хорошим балансом и двигались только вперёд в вопросе улучшения, избрав верное направление. Пока уик-энд в Австралии напоминает выходные в Джидде, что для нас хорошо, потому что там мы провели достойный Гран-при. Всё выглядит достаточно хорошо, однако есть ещё над чем поработать, так что наша основная задача — показать максимум в завтрашней квалификации», — приводит слова Ландо Норриса пресс-служба «Макларена».
По итогам второй тренировки Ландо Норрис стал восьмым. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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