В «Астон Мартин» прокомментировали слухи о возможном партнёрстве с «Ауди»

В команде Формулы-1 «Астон Мартин» не стали отрицать потенциальное сотрудничество с «Ауди» в качестве поставщика силовых установок с 2026 года, однако отметили, что довольны текущим партнёрством с «Мерседесом».
«Мы довольны нашим нынешним партнёрством по силовым установкам с «Мерседесом», с которым наш контракт будет действовать ещё несколько лет. Силовые установки «Мерседеса» достаточно хороши.
В настоящее время у нас нет никаких альтернативных планов, однако в Формуле-1 никогда нельзя говорить «никогда». Мы активно изучаем варианты с нашим новым стратегическим партнёром Aramco», — цитирует представителя «Астон Мартин» Motorsport.
Напомним, ранее компания «Ауди», входящая в концерн «Фольксваген», выпустила заявление, в котором прокомментировала слухи, что концерн уже одобрил её приход в Формулу-1.
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