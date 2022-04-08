Леклер: все говорят о «Шарле 2.0», но это не так, я не совершал огромного скачка вперёд

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не согласился с утверждением, что в сезоне-2022 болельщики видят версию «Шарль 2.0».



«Что я вижу и мне не нравится — это «Шарль 2.0». Это не так. Да, я постепенно прогрессировал год за годом. Я никогда не обращал внимания на удачу, но, по правде говоря, в прошлом году в двух гонках я потерял много очков, много ценных очков. Это сильно сказалось на результатах сезона. Кроме того, когда ты сражаешься в районе четвёртой-седьмой позиции, никто тебя не замечает.



Сейчас я, думаю, выступаю лучше, потому что сражаюсь за победы, и мне это нравится. Здорово вернуться. Но в целом у меня просто был постепенный прогресс год за годом, а не огромный скачок вперёд в сравнении с сезоном-2021», — приводит слова Шарля Леклера Autosport.