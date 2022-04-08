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Марко рассказал, где именно «Ред Булл» проигрывает много времени «Феррари» в Мельбурне

Марко рассказал, где именно «Ред Булл» проигрывает много времени «Феррари» в Мельбурне
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии.

«Нужно посмотреть, что будет с состоянием трассы. В настоящий момент мы проигрываем «Феррари» слишком много времени на третьем секторе. В первой тренировке Сайнс там был быстрее Макса сразу на 0,8 секунды. Сначала Макс выбрал вариант настроек с низким уровнем прижимной силы, и в этом была проблема. Сейчас нам нужно выбрать, каким путём пойти — поставить больше прижимной силы и снизить скорость на прямых или оставить всё как есть.

При этом мы точно знаем, что болидам «Феррари» не нужно времени для прогрева шин, они сразу показывают высокую скорость. Но, как бы то ни было, пока всё увиденное нас не особо беспокоит», — цитирует Марко RacingNews365.

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