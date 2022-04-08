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Феттель рассказал, когда даст прозвище своему новому болиду «Астон Мартин»

Феттель рассказал, когда даст прозвище своему новому болиду «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель ответил на вопрос, когда он планирует дать прозвище своему новому болиду.

«Давайте подождём, когда у нас будет чуть больше скорости», — цитирует Себастьяна Феттеля Sky Germany.

Четырёхкратный чемпион мира традиционно даёт имена своим машинам перед стартом каждого сезона, однако в 2022 году он нарушил традицию.

Напомним, Феттель пропустил первые две гонки сезона из-за положительного теста на коронавирус. В составе команды его заменял Нико Хюлькенберг. Ни Нико, ни Лэнсу Строллу в первых двух гонках сезона очков набрать так и не удалось.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста выразил мнение, что Себастьян Феттель не особо горит желанием выступать в чемпионате мира в этом году.

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