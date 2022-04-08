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Сайнс рассказал, как он планирует ликвидировать отставание от Леклера

Сайнс рассказал, как он планирует ликвидировать отставание от Леклера
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём небольшом отставании в скорости от Шарля Леклера на старте сезона-2022.

«Чего мне не хватает? Пары десятых, не так ли? В квалификации не так много, потому что я и так уже боролся за поул в этом году, но вот в случае с гоночным темпом, когда ты слегка теряешь сцепление шин, нужно поработать.

Эта работа идёт на симуляторе, равно как и с помощью анализа данных, чтобы выбрать направление настроек, которые немного лучше подходят моему стилю управления. Ну а мне нужно адаптироваться к машине и попробовать изменить стиль пилотажа. Нужно дальше использовать метод проб и ошибок.

Это две десятые, их едва ли можно разглядеть в телеметрии. Это, скорее, вопрос ощущений, деталей или поиска чего-то, что внезапно придаёт тебе чуть большую уверенность на входе в поворот или в его середине, — и внезапно ты проезжаешь трассу намного быстрее. Уверен, я доберусь до этого уровня рано или поздно. Либо дойду до него с помощью ряда маленьких шажков вперёд. Возможен любой из двух сценариев», — приводит слова Сайнса AS.

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