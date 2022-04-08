Марко надеется, что у «Феррари» возникнут проблемы в гонке

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии.



«Они не смогут проехать дистанцию гонки с таким уровнем «дельфинирования». Не выдержат ни машины, ни пилоты. Что до нас, то в первой тренировке мы опробовали кое-что, что ранее тестировали на симуляторе. К сожалению, на реальной трассе это не сработало. Но когда мы вернулись к привычным настройкам с более высоким уровнем прижимной силы, ситуация улучшилась.



Нам по-прежнему не хватает сцепления с трассой в медленных поворотах, но на длинной дистанции мы всё равно показали такой же темп, как и Шарль Леклер», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, по итогам второй тренировки Шарль Леклер стал первым, Макс Ферстаппен — вторым.