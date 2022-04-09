Алонсо поделился мнением об Оскаре Пиастри

Пилот «Альпин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо признался, что не собирается в ближайшее время уступать место Оскару Пиастри.



«Оскар Пиастри? Он ещё очень молод. Он хороший парень, у него есть талант, он профессионал. Надеюсь, он скоро найдёт себе место.

Нет, я не волнуюсь. Будь мне 25 лет, разговоров о моём уходе не было бы. Говорят, что нужно дать дорогу молодым. Но всё зависит от скорости гонщика, а не от возраста.



Я хорошо выступил в прошлом сезоне, опередил Эстебана Окона в чемпионате. Посмотрим, что получится в этом году. Но повторюсь, я чувствую себя конкурентоспособным и быстрым и получаю удовольствие от выступлений в Формуле-1. Думаю, я буду выступать ещё два или три года», — приводит слова Фернандо Алонсо GrandPrix247.