Норрис стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон – 8-й

В Мельбурне завершилась третья тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис. Второе место занял Шарль Леклер, представляющий «Феррари», топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл»).
Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам заезда продемонстрировал 8-е время.
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был вынужден пропустить вторую практику из-за поломки в первой тренировке.
Формула-1. Гран-при Австралии. Третья тренировка:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,117.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,132.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,148.
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,158.
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,302.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,576.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,692.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,779.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,891.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,954.
11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,979.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,016.
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,088.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1,575.
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,719.
16. Александер Албон («Уильямс») +1,841.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,908.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,933.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,519.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – без времени.
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