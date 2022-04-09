Норрис стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон – 8-й

В Мельбурне завершилась третья тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис. Второе место занял Шарль Леклер, представляющий «Феррари», топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл»).



Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам заезда продемонстрировал 8-е время.



Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был вынужден пропустить вторую практику из-за поломки в первой тренировке.



Формула-1. Гран-при Австралии. Третья тренировка:



1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,117.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,132.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,148.

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,158.

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,302.

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,576.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,692.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,779.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,891.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,954.

11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,979.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,016.

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,088.

14. Мик Шумахер («Хаас») +1,575.

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,719.

16. Александер Албон («Уильямс») +1,841.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,908.

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,933.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,519.

20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – без времени.

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