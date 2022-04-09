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Норрис стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон – 8-й

Норрис стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон – 8-й
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В Мельбурне завершилась третья тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис. Второе место занял Шарль Леклер, представляющий «Феррари», топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл»).

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам заезда продемонстрировал 8-е время.

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был вынужден пропустить вторую практику из-за поломки в первой тренировке.

Формула-1. Гран-при Австралии. Третья тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,117.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,132.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,148.
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,158.
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,302.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,576.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,692.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,779.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,891.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,954.
11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,979.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,016.
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,088.
14. Мик Шумахер («Хаас») +1,575.
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,719.
16. Александер Албон («Уильямс») +1,841.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,908.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,933.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,519.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – без времени.

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Формула-1 2022. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 3
09 апреля 2022, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:19.117
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.132
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.148
Комментарии
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