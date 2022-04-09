Стролл и Латифи столкнулись в квалификации Гран-при Австралии

Два канадских гонщика Формулы-1 Лэнс Стролл и Николас Латифи столкнулись в конце первого сегмента квалификации Гран-при Австралии. Оба пилота не находились на быстром круге. Пилот «Уильямса» пропустил представителя «Астон Мартин» вперёд, но через пару поворотов попробовал опередить Стролла обратно. Однако Лэнс не ожидал такого манёвра, не посмотрел в зеркала и повернул направо, где в этот момент уже находился автомобиль «Уильямса». После аварии оба гонщика остановились на трассе.

Отметим, что механики «Астон Мартин» успели восстановить болид Стролла после аварии на третьей тренировке Гран-при Австралии. Лэнс выехал на трассу за четыре минуты до конца первого сегмента квалификации.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Австралии.