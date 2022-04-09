«Ред Булл» внесёт серьёзные изменения в инженерный состав

Главный гоночный инженер «Ред Булл» Гийом Роклен перейдёт на новую должность, информирует The Race. Специалист станет работать с молодыми пилотами. Это произойдёт уже после Гран-при Австралии. На место Роклена придёт гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.



Руководитель команды Кристиан Хорнер объяснил, что это изменение является частью продолжающейся реструктуризации гоночного коллектива, направленной на устранение проблем ограничения расходов.



«Команда инженеров продолжает развиваться. Роклен проделал для нас потрясающую работу на трассе в течение последних 15 или 16 лет, помогая Себастьяну во всех его победах, а также возглавляя команду инженеров во время прошлогоднего успеха.



Теперь он возьмёт на себя новую роль и будет работать с множеством наших молодых пилотов. Для этой цели мы будем стремиться использовать весь его опыт. Он станет ключевой фигурой, применяя при этом все научные инструменты», — сказал Хорнер.

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