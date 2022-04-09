В Формуле-1 запретили тактику на рестарте, которую применял Ферстаппен

Один из двух новых гоночных директоров Формулы-1 Нильс Виттих внёс уточнения в правила поведения пилотов на рестарте гонке. В новой инструкции для гонщиков Виттих подчеркнул, что они не имеют права ехать бок о бок со своими соперниками перед рестартом.



Подобную тактику в последнее время нередко применял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, когда занимал в гонке вторую позицию. На Гран-при Абу-Даби 2021 года, а также на двух стартовых этапах сезона-2022 голландец старался почти поравняться с лидером гонки и тем самым помешать конкуренту избрать оптимальную траекторию для разгона при рестарте.



В новой инструкции для пилотов Виттих подчеркнул, что пилот, находящийся позади, не имеет права ехать внутри базы болида соперника.

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