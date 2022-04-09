Алонсо попал в аварию в квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо попал в аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. Из-за проблем с гидравликой испанский пилот не сумел понизить передачу на торможении, не удержал машину на трассе, вылетел в гравийную зону безопасности и затем врезался в отбойник.
Перед этим Алонсо проехал хороший первый сектор трассы и быстрейший второй среди всех гонщиков. Фернандо уверенно пробился в третий сегмент квалификации, однако не успел проехать в нём ни одного быстрого круга. В первом и втором сегментах квалификации Гран-при Австралии испанский гонщик «Альпин» оба раза показал пятый результат.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.
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