Алонсо попал в аварию в квалификацию Гран-при Австралии Формулы-1

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо попал в аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. Из-за проблем с гидравликой испанский пилот не сумел понизить передачу на торможении, не удержал машину на трассе, вылетел в гравийную зону безопасности и затем врезался в отбойник.

Перед этим Алонсо проехал хороший первый сектор трассы и быстрейший второй среди всех гонщиков. Фернандо уверенно пробился в третий сегмент квалификации, однако не успел проехать в нём ни одного быстрого круга. В первом и втором сегментах квалификации Гран-при Австралии испанский гонщик «Альпин» оба раза показал пятый результат.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.