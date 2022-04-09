Латифи считает Стролла виновным в аварии в квалификации Гран-при Австралии

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал столкновение с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом в квалификации Гран-при Австралии.



«На мой взгляд, всё вполне очевидно, я уже посмотрел видео. Я попробовал опередить его обратно, чтобы правильно провести подготовительный круг, а он просто повернул в меня, когда я ехал вровень с ним. Тут особо нечего сказать.



Я позволил ему проехать до этого, потому что он атаковал. Мне об этом сказали, но затем я увидел, что он прервал быстрый круг, так что я захотел продолжить собственную подготовку к быстром кругу и поравнялся с ним. Там было много пространства, но когда я его обходил, то по какой-то причине он решил повернуть. Для меня после просмотра видео всё очевидно», — заявил Латифи в интервью Sky Sports.

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