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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Ферстаппен обошёл Хэмилтона. Сайнс — 9-й

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Ферстаппен обошёл Хэмилтона. Сайнс — 9-й
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В Мельбурне завершилась квалификация Гран-при Австралии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена, мексиканский пилот Серхио Перес.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал пятое время.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.17,868.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,286.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,372.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,835.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,065.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,164.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,193.
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,540.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – не показал времени.

Не прошли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,136.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.19,410.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,424.
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.20,155.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,465.

Не прошли во второй сегмент:

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.20,135.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,254.
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.21,149.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,372.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.

Формула-1 2022. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
09 апреля 2022, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.868
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.286
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.372
Аварийная квалификация Ф-1 в Мельбурне: «Феррари» на поуле, канадцы и испанцы провалились Аварийная квалификация Ф-1 в Мельбурне: «Феррари» на поуле, канадцы и испанцы провалились
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