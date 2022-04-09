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Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1

Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.

«У меня были хорошие ощущения, хотя в прошлом у меня всегда были проблемы на этой трассе. Вероятно, она не подходит мне как гонщику, но в этот уик-энд мы упорно работали. В третьем сегменте мне удалось собрать всё воедино, и ощущения отличные. Я очень рад, что буду стартовать завтра с поул-позишен. И мы вновь были несколько удивлены нашей скоростью в квалификации, так что посмотрим, что произойдёт завтра», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.17,868.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,286.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,372.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,835.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,065.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,164.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,193.
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,540.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – не показал времени.

Не прошли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,136.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.19,410.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,424.
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.20,155.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,465.

Не прошли во второй сегмент:

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.20,135.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,254.
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.21,149.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,372.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.

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