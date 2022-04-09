Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.



«У меня были хорошие ощущения, хотя в прошлом у меня всегда были проблемы на этой трассе. Вероятно, она не подходит мне как гонщику, но в этот уик-энд мы упорно работали. В третьем сегменте мне удалось собрать всё воедино, и ощущения отличные. Я очень рад, что буду стартовать завтра с поул-позишен. И мы вновь были несколько удивлены нашей скоростью в квалификации, так что посмотрим, что произойдёт завтра», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.17,868.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,286.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,372.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,835.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,065.

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,164.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,193.

9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,540.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – не показал времени.



Не прошли в третий сегмент:



11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,136.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.19,410.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,424.

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.20,155.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,465.



Не прошли во второй сегмент:



16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.20,135.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,254.

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.21,149.

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,372.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.