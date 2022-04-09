Ферстаппен: не думаю, что был хотя бы один круг, когда я чувствовал себя уверенно

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Австралии.
«Ощущения не были хорошими, и так было весь уик-энд до сих пор. Не думаю, что был хотя бы один круг, когда я чувствовал себя уверенно. Были некоторые проблемы. Конечно, второе место — это всё равно хороший результат, но очень трудно ехать на пределе. Пока для меня этот уик-энд довольно беспорядочный. Я рад быть вторым, но мы как команда хотим большего», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.17,868.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,286.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,372.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,835.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1,065.
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,164.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,193.
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,540.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – не показал времени.
Не прошли в третий сегмент:
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,136.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.19,410.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,424.
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.20,155.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,465.
Не прошли во второй сегмент:
16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.20,135.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,254.
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.21,149.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,372.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — без времени.
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