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«Всё, что могло пойти не так, пошло не так». Сайнс объяснил 9-е место в квалификации

«Всё, что могло пойти не так, пошло не так». Сайнс объяснил 9-е место в квалификации
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о проблемах, с которыми столкнулся в третьем сегменте квалификации Гран-при Австралии, показав в итоге лишь девятое время.

«У нас возникла проблема со стартером. Машина не заводилась, и мы вышли на три минуты позже, чем планировали. Я не мог подготовить шины, не мог их прогреть. Всё было сделано в спешке, и мне пришлось проехать круг с замёрзшими шинами. Это был ужасный круг. Вообще всё, что могло пойти не так в третьем сегменте, пошло не так, особенно учитывая тот факт, что я боролся за поул-позицию на протяжении всей квалификации», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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