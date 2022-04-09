Алонсо уверен, что мог побороться в квалификации как минимум за третье место

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал собственную аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. Непосредственно перед аварией испанец проехал второй сектор круга с быстрейшим результатом.
«Думаю, что-то случилось с гидравликой, потому что я не мог переключить передачу, а руль стал очень тяжёлым. Так что, полагаю, гидроусилитель руля не работал.
Не знаю, могли ли мы побороться за поул… Но за топ-3 — без сомнений. Думаю, тот круг был достаточно хорош для топ-3, и у нас было два свежих комплекта шин, так что это расстраивает. Вероятно, это был мой лучший уик-энд за последние годы, я боролся за поул-позишен. Что ж, какие бы возможности ни представились в гонке, мы ими воспользуемся», — приводит слова Алонсо Sky Sports.
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