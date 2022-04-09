Ди Реста — о 9-м месте Сайнса: такой результат — удар по его уверенности в себе

Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста прокомментировал результат испанца Карлоса Сайнса, представляющего команду «Феррари», в квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой он занял девятое место.



«Он немного запоздал. Ему не повезло с красными флагами, после чего давление лишь возрастало, и справиться с ним уже было очень тяжело. Да, сейчас он не дотянул, но до сих пор у него был очень хороший уик-энд. Хотя, конечно, очень досадно, потому что такой результат — это удар по его уверенности в себе», — приводит слова ди Ресты Sky Sports.

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Ранее о проблемах в квалификации высказался сам Сайнс.