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Ди Реста — о 9-м месте Сайнса: такой результат — удар по его уверенности в себе

Ди Реста — о 9-м месте Сайнса: такой результат — удар по его уверенности в себе
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Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста прокомментировал результат испанца Карлоса Сайнса, представляющего команду «Феррари», в квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой он занял девятое место.

«Он немного запоздал. Ему не повезло с красными флагами, после чего давление лишь возрастало, и справиться с ним уже было очень тяжело. Да, сейчас он не дотянул, но до сих пор у него был очень хороший уик-энд. Хотя, конечно, очень досадно, потому что такой результат — это удар по его уверенности в себе», — приводит слова ди Ресты Sky Sports.

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Ранее о проблемах в квалификации высказался сам Сайнс.

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