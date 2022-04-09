Судьи серьёзно оштрафовали Стролла за столкновение с Латифи

Стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 разобрали столкновение между канадскими гонщиками Лэнсом Строллом и Николасом Латифи в квалификации. Оба пилота не находились на быстром круге. Пилот «Уильямса» пропустил представителя «Астон Мартин» вперёд, но через пару поворотов попробовал опередить Стролла обратно. Однако Лэнс не ожидал такого манёвра, не посмотрел в зеркала и повернул направо, где в этот момент уже находился автомобиль «Уильямса». После аварии оба гонщика остановились на трассе.



Разобрав инцидент, судьи признали преимущественно виновным в аварии Стролла, так как он недостаточно разобрался в ситуации перед манёвром. Стролл получит два штрафных балла, а также потеряет три позиции на стартовой решётке. Учитывая, что Лэнс показал в квалификации последний результат, по факту канадец не потеряет ни одного места.

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