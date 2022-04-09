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Стролл: Латифи в последний момент разогнался и допустил контакт

Стролл: Латифи в последний момент разогнался и допустил контакт
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Гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался об аварии с Николасом Латифи в квалификации Гран-при Австралии.

«Это был беспорядочный день, к сожалению. Прежде всего я хочу сказать спасибо команде за их невероятно упорную работу. Было нелегко подготовить машину к квалификации, но они справились.

Досадно, что в первом сегменте случился такой нелепый инцидент с Николасом. Он произошёл в узком месте трассы, я следовал направлению трассы, которая шла вправо. Когда я начал смещаться на внутренний радиус, он в последний момент разогнался и допустил контакт.

Этот день надо забыть, мы перегруппируемся и вернёмся завтра, чтобы попробовать использовать любые возможности в свою пользу в гонке», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

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