Феттель — о штрафе за выезд на трассу: было бы интересно узнать, куда пойдут эти деньги

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал штраф, который ему выписали стюарды Гран-при Австралии Формулы-1 за его действия по окончании первой пятничной тренировки на трассе «Альберт-парк». Болид немецкого пилота остановился на трассе из-за проблем с силовой установкой, после чего Феттель досматривал остаток сессии с обочины. Затем Себастьян взял чей-то скутер, выехав на нём на трассу и добравшись в итоге до пит-лейна без соответствующего разрешения.
«Наложенный штраф? Это просто шутка. А вообще было бы интересно узнать, куда пойдут эти деньги. Мне кажется, мы до сих пор не знаем, что случилось с $ 50 тыс., которые Макс, Льюис или кто-то из них, точно не помню, должны были заплатить за прикосновение к заднему антикрылу», — приводит слова Феттеля Motosport.
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