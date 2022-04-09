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В «Ред Булл» объяснили, почему Перес не должен получить штраф после квалификации

В «Ред Булл» объяснили, почему Перес не должен получить штраф после квалификации
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что мексиканский пилот его команды Серхио Перес не получит наказания от стюардов Гран-при Австралии Формулы-1. Перес оказался под расследованием после своих действий во втором сегменте квалификации: судьи проверяют, достаточно ли мексиканский пилот притормозил в зоне действия жёлтых флагов после выезда на обочину британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Мы подробно всё изучили и передали информацию гоночной дирекции. По данным чётко видно, что Серхио поднял ногу с педали газа. Это стоило Чеко по меньшей мере трёх-четырёх десятых», — заявил после квалификации Хорнер.

Серхио Перес занял в квалификации Гран-при Австралии третье место. Если его признают виновным в нарушении правил, мексиканец должен потерять от трёх до пяти позиций на стартовой решётке.

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