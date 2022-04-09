В «Ред Булл» объяснили, почему Перес не должен получить штраф после квалификации

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что мексиканский пилот его команды Серхио Перес не получит наказания от стюардов Гран-при Австралии Формулы-1. Перес оказался под расследованием после своих действий во втором сегменте квалификации: судьи проверяют, достаточно ли мексиканский пилот притормозил в зоне действия жёлтых флагов после выезда на обочину британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.
«Мы подробно всё изучили и передали информацию гоночной дирекции. По данным чётко видно, что Серхио поднял ногу с педали газа. Это стоило Чеко по меньшей мере трёх-четырёх десятых», — заявил после квалификации Хорнер.
Серхио Перес занял в квалификации Гран-при Австралии третье место. Если его признают виновным в нарушении правил, мексиканец должен потерять от трёх до пяти позиций на стартовой решётке.
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