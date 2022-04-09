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Хэмилтон прокомментировал пятый результат и высказался о проблемах с дельфинированием

Хэмилтон прокомментировал пятый результат и высказался о проблемах с дельфинированием
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Австралии.

«По сравнению со вчерашним днём и с прошлой гонкой это хороший день. Я благодарен за работу на базе по изменению машины по сравнению с пятницей. Я почти занял четвёртое место, что было бы здорово, но мы поборемся за эту позицию завтра.

Я бы сказал, что эта эра машин — худшая в вопросе дельфинирования из всех, на которых я ездил. Для людей, которые смотрят гонки с дивана: если клиренс гуляет туда-сюда, то когда вы поворачиваете, то никогда не знаете, в каком положении окажетесь, будет ли у машины избыточная или недостаточная поворачиваемость, так что пилотаж становится настоящим испытанием — как гремучая змея!

Нам нужно найти на завтра верный баланс с дорожным просветом, чтобы была скорость, но мы могли контролировать дельфинирование. Джордж и я сегодня попробовали слегка разные вещи на машинах — надеюсь, это позволит команде извлечь уроки и использовать их в гонке», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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