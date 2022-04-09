Серхио Перес рассказал об ошибочной тактике «Ред Булл» в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Австралии.
«Квалификация шла хорошо, особенно второй сегмент. Пару раз были красные флаги, из-за чего мы не смогли поэкспериментировать с шинами. В такой ситуации всегда трудно. Мы выбрали вариант с топливом на три круга, но в итоге обнаружили, что тактика с двумя быстрыми кругами не работает сколько-нибудь лучше, чем с одним. Это было неправильное решение, которое стоило нам пары десятых. Но Шарль проехал отличный круг, он собрал всё воедино, а я — нет.
Надеюсь, завтра в гонке мы сможем оказаться намного ближе и сделать его жизнь сложной. Надеюсь, у нас будет сильная гонка и я получу от неё наслаждение. Мне нравится эта машина, мы постоянно учимся, как управлять этими болидами, и завтра в гонке я хочу сделать большой шаг», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
- 9 апреля 2022
-
13:25
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:44
-
12:38
-
12:23
-
12:21
-
12:11
-
11:37
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:07
-
10:34
-
10:27
-
10:19
-
09:31
-
09:25
-
09:21
-
09:12
-
07:16
-
07:15
-
02:00
-
01:07
- 8 апреля 2022
-
23:55
-
23:07
-
22:58
-
21:55
-
20:40
-
19:55
-
18:57
-
17:33
-
16:39