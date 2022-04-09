Серхио Перес рассказал об ошибочной тактике «Ред Булл» в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Австралии.



«Квалификация шла хорошо, особенно второй сегмент. Пару раз были красные флаги, из-за чего мы не смогли поэкспериментировать с шинами. В такой ситуации всегда трудно. Мы выбрали вариант с топливом на три круга, но в итоге обнаружили, что тактика с двумя быстрыми кругами не работает сколько-нибудь лучше, чем с одним. Это было неправильное решение, которое стоило нам пары десятых. Но Шарль проехал отличный круг, он собрал всё воедино, а я — нет.



Надеюсь, завтра в гонке мы сможем оказаться намного ближе и сделать его жизнь сложной. Надеюсь, у нас будет сильная гонка и я получу от неё наслаждение. Мне нравится эта машина, мы постоянно учимся, как управлять этими болидами, и завтра в гонке я хочу сделать большой шаг», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».