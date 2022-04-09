Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: попробуем сдержать позади Сайнса и Алонсо

Расселл: попробуем сдержать позади Сайнса и Алонсо
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.

«Мы продолжаем учиться, продолжаем понимать машину. Сегодня она сильно раскачивалась, что очень сильно ограничивало нас в быстрых поворотах, где я и терял всё время. Я не чувствовал себя слишком уж комфортно в машине в этот уик-энд, так что я вполне доволен нашим итогом квалификации. Думаю, если бы нам до сессии предложили пятое и шестое места, мы бы пошли на это.

Нет причин, почему мы не можем финишировать впереди «Макларена» завтра. Мы также попробуем сдержать позади Сайнса и Алонсо, хотя они оба выглядели сегодня быстрыми. Завтра будет нелегко, но, думаю, мы нашли наилучший компромисс с учётом ограничений нашей машины. Гонка будет длинной, посмотрим», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Новость по теме
Хэмилтон прокомментировал пятый результат и высказался о проблемах с дельфинированием
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022