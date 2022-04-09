Расселл: попробуем сдержать позади Сайнса и Алонсо

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.
«Мы продолжаем учиться, продолжаем понимать машину. Сегодня она сильно раскачивалась, что очень сильно ограничивало нас в быстрых поворотах, где я и терял всё время. Я не чувствовал себя слишком уж комфортно в машине в этот уик-энд, так что я вполне доволен нашим итогом квалификации. Думаю, если бы нам до сессии предложили пятое и шестое места, мы бы пошли на это.
Нет причин, почему мы не можем финишировать впереди «Макларена» завтра. Мы также попробуем сдержать позади Сайнса и Алонсо, хотя они оба выглядели сегодня быстрыми. Завтра будет нелегко, но, думаю, мы нашли наилучший компромисс с учётом ограничений нашей машины. Гонка будет длинной, посмотрим», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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