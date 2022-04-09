Стал известен новый претендент на замену Гран-при России Формулы-1

Формула-1 продолжает изучать варианты по замене исключённого из календаря чемпионата мира Гран-при России. Ранее сообщалось, что фаворитом на замену является Гран-при Катара, однако, по данным Autosport, Формула-1 продолжает изучать всех кандидатов, так как у организаторов в Катаре нет определённости с готовностью принять Гран-при.
Согласно последней информации, новым претендентом на проведение Гран-при стал Сингапур, который может провести сразу два этапа подряд. Участники Формулы-1 в любом случае должны были отправиться из Сочи в Сингапур, так что в итоге там может пройти два Гран-при в два последующих уик-энда — с гонками 25 сентября и 2 октября. При этом старт гонкам может быть дан в разное время: одной — в сумерки, второй — по традиции в 20:00 по местному времени.
Помимо Катара и Сингапура, на роль замены рассматривается Бахрейн (с использованием внешней «овальной» конфигурации).
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