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Хэмилтон — о проблемах с машиной: мы не добились никакого прогресса

Хэмилтон — о проблемах с машиной: мы не добились никакого прогресса
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон констатировал, что в ходе трёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 его команда не приблизилась к решению проблем с автомобилем.

«Мы не добились никакого прогресса. Не знаю, какие у нас будут новинки. Знаю, что все очень упорно работают, но сейчас уже третья гонка, а никакого прогресса в них не было. Я правда надеюсь, что на следующей неделе, получив как можно больше информации по итогам гонки, мы что-то для себя извлечём и выясним, как мы можем исправить проблему к следующей гонке.

Новинки для Имолы? Я бы сказал, что в настоящий момент нет чего-то особенно потрясающего. Я бы хотел излучать оптимизм и рассказывать, что в следующий раз у нас будет что-то получше, но пока нет», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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