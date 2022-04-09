Конкуренты считают, что Алонсо продавил отмену зоны DRS на благо «Альпин»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок рассказал о реакции команд Ф-1 на решение гоночной дирекции убрать одну из зон DRS на трассе «Альберт-парк» перед субботними заездами Гран-при Австралии.



«Я поговорил с парочкой тим-менеджеров на пит-лейне, и они недовольны. Они узнали об отмене одной из зон DRS за 20 минут до тренировки. Люди могут сказать: «Разве это так серьёзно? Пилоты же просто нажимают кнопку». Однако это оказывает огромное влияние на настройки, потому что если ты открываешь DRS, то дельфинирование становится меньше. Поэтому если DRS закрыта, то это становится недостатком для машин с большим дельфинированием — например, как у «Мерседеса».



Один из тим-менеджеров ясно сказал мне, что одним из тех, кто громче всех выступал по этому поводу на брифинге пилотов, был Фернандо Алонсо. Он говорил: «Это вопрос безопасности, мы должны избавиться от DRS здесь», — потому что «Альпин» едет с более низкой прижимной силой. Они отыграют больше, если DRS закрыта, и у них не слишком серьёзные проблемы с дельфинированием. В целом существует недовольство по поводу такого решения», — приводит слова Чандхока PlanetF1.

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