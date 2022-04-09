Албона официально исключили из протокола квалификации Гран-при Австралии

Таиландский гонщик «Уильямса» Александер Албон официально дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. При проверке автомобиля Албона после сессии было установлено, что технические комиссары смогли извлечь из машины всего 330 миллилитров топлива — при том, что правила требуют наличия для пробы как минимум литра. Более того, так как Албон остановился на трассе, правила требовали, чтобы в баке находилось дополнительное количество топлива, которого хватило бы для возвращения в боксы (в данном случае — ещё 150 миллилитров).
В соответствии с регламентом Формулы-1 недостаточное количество топлива для проверок привело к дисквалификации. Соответствующее решение приняли стюарды Гран-при Австралии.
По итогам квалификации Албон показал 16-й результат, которого он лишился. При этом стюарды уже допустили Александера до старта гонки. На стартовой решётке он будет последним.
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