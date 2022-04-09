Шарля Леклера вызвали к стюардам после квалификации ГП Австралии

Пилота «Феррари» Шарля Леклера вызвали к стюардам. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА). Поводом для вызова гонщика стал тот факт, что он слишком медленно ехал в боксы в конце первого сегмента квалификации Гран-при Австралии.



Кроме того, к стюардам вызвали гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноду и пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу.

Напомним, Леклер завоевал поул-позицию по итогам квалификации в Мельбурне. Второй результат продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул напарник Ферстаппена, мексиканский пилот Серхио Перес.

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