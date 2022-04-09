Леклер — о ГП Австралии: я сильно рисковал и не имел понятия, где находится граница трассы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что во время квалификации Гран-при Австралии не имел ни малейшего представления относительно границ трассы из-за слепившего глаза во время захода солнца.

«Честно говоря, во втором сегменте на своём первом круге я сильно рисковал, потому что понятия не имел, где находится граница трассы. Да, какие-то догадки у меня были, что позволяло хоть как-то ориентироваться, но я действительно не понимал, где находится граница трассы. Это создавало большие сложности.



Хотя, признаюсь, мне не кажется, что с этим мы можем что-то поделать. Ведь даже самые тёмные козырьки не решат проблему, а на остальных участках трассы может быть слишком темно. В общем нужно искать какой-то компромисс», — приводит слова Леклера Motorsport.