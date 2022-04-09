Леклер — о ГП Австралии: я сильно рисковал и не имел понятия, где находится граница трассы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что во время квалификации Гран-при Австралии не имел ни малейшего представления относительно границ трассы из-за слепившего глаза во время захода солнца.
«Честно говоря, во втором сегменте на своём первом круге я сильно рисковал, потому что понятия не имел, где находится граница трассы. Да, какие-то догадки у меня были, что позволяло хоть как-то ориентироваться, но я действительно не понимал, где находится граница трассы. Это создавало большие сложности.
Хотя, признаюсь, мне не кажется, что с этим мы можем что-то поделать. Ведь даже самые тёмные козырьки не решат проблему, а на остальных участках трассы может быть слишком темно. В общем нужно искать какой-то компромисс», — приводит слова Леклера Motorsport.
- 9 апреля 2022
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:05
-
13:46
-
13:34
-
13:25
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:44
-
12:38
-
12:23
-
12:21
-
12:11
-
11:37
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:07
-
10:34
-
10:27
-
10:19
-
09:31
-
09:25
-
09:21
-
09:12
-
07:16
-
07:15
-
02:00
-
01:07
- 8 апреля 2022
-
23:55
-
23:07
-
22:58