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Норрис объяснил прогресс «Макларена» в Австралии

Норрис объяснил прогресс «Макларена» в Австралии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил причины прогресса команды на Гран-при Австралии, где по итогам квалификации британский гонщик стал четвёртым.

«Есть некоторые вещи, которые нам удалось сделать хорошо, но всё же мы сумели извлечь из машины больше скорости, разобравшись с несколькими вещами и пойдя другим путём с точки зрения настроек. Но, в то же время я думаю, что в основном дело в трассе. Мы не привезли никаких кардинальных новинок, непохоже, что мы можем сделать слишком многое благодаря настройкам, чтобы быть намного быстрее. Сейчас для нас всё работает по схеме 70 на 30 или 80 на 20, где 80 процентов — это трасса и 20 — тяжёлая работа команды», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.

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