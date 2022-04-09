Вольф оценил в процентном соотношении шансы на завоевание титула «Мерседесом» в 2022-м

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил в процентном соотношении шансы на завоевание титула немецкой команды в сезоне-2022.



«Думаю, мы отстаём. Если посмотреть с точки зрения математической вероятности, то я бы сказал, что наши шансы на титул 20 процентов, однако это автоспорт, а здесь может случиться что угодно. Команды могут сходить, и если мы сможем раскрыть потенциал машины, то сразу же вернёмся в игру. Так что как гонщик я бы сказал, что шансы — 40 на 60, но как математик я бы оценил эти шансы несколько ниже.



Но впереди лишь третья гонка в сезоне, так что я не собираюсь списывать титульную гонку в утиль. Речь только про текущее положение дел, а мы отстаём на 0,9 секунды», — приводит слова Тото Вольфа ESPN.