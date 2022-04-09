Вольф оценил в процентном соотношении шансы на завоевание титула «Мерседесом» в 2022-м
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил в процентном соотношении шансы на завоевание титула немецкой команды в сезоне-2022.
«Думаю, мы отстаём. Если посмотреть с точки зрения математической вероятности, то я бы сказал, что наши шансы на титул 20 процентов, однако это автоспорт, а здесь может случиться что угодно. Команды могут сходить, и если мы сможем раскрыть потенциал машины, то сразу же вернёмся в игру. Так что как гонщик я бы сказал, что шансы — 40 на 60, но как математик я бы оценил эти шансы несколько ниже.
Но впереди лишь третья гонка в сезоне, так что я не собираюсь списывать титульную гонку в утиль. Речь только про текущее положение дел, а мы отстаём на 0,9 секунды», — приводит слова Тото Вольфа ESPN.
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
23:21
-
22:58
-
21:55
-
20:56
-
19:30
-
19:10
-
17:29
-
16:49
-
15:49
-
15:16
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:05
-
13:46
-
13:34
-
13:25
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:44
-
12:38
-
12:23
-
12:21
-
12:11
-
11:37
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:07
-
10:34
-
10:27
-
10:19
-
09:31
Партнерский контент