По итогам квалификации Гран-при Австралии сразу двое пилотов получили штрафы. Гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф в три позиции за аварию с гонщиком «Уильямса» Николасом Латифи, однако в итоге будет стартовать даже выше своей позиции — напарник Латифи Александер Албон по итогам квалификации был исключён из протокола за нарушение регламента по топливу, из-за чего будет стартовать последним.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку гонки Гран-при Австралии с учётом штрафа Стролла и дисквалификации Албона.

Стартовая решётка Гран-при Австралии с учётом штрафов Албона и Стролла



1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Даниэль Риккардо («Макларен»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Карлос Сайнс («Феррари»)

10. Фернандо Алонсо («Альпин»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

20. Алекс Албон («Уильямс»).