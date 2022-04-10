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Себастьян Феттель разбил авто и сошёл с гонки Гран-при Австралии

Себастьян Феттель разбил авто и сошёл с гонки Гран-при Австралии
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В настоящее время на уличной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне проходит гонка третьего этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель сошёл с дистанции Гран-при Австралии, после того как попал в аварию на 24-м круге. Себастьян потерял контроль над автомобилем на выходе из четвёртого поворота, вследствие чего врезался в заграждения.

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Австралии — 2022. Онлайн-трансляция гонки

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