Макс Ферстаппен сошёл с дистанции Гран-при Австралии из-за поломки

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вынужден сойти с гонки Гран-при Австралии, которая в настоящее время проходит на уличной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне.
На 39-м круге у Ферстаппена, занимавшего в это время вторую позицию, возникли проблемы с мотором. Это уже второй сход в трёх гонках.
Ранее с гонки сошёл пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Немец потерял контроль над автомобилем на выходе из четвёртого поворота, вследствие чего врезался в заграждения.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Австралии — 2022. Онлайн-трансляция гонки
- 10 апреля 2022
-
10:45
-
10:31
-
10:22
-
10:12
-
10:09
-
10:03
-
09:55
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:06
-
03:00
-
00:58
- 9 апреля 2022
-
23:21
-
22:58
-
21:55
-
20:56
-
19:30
-
19:10
-
17:29
-
16:49
-
15:49
-
15:16
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:05
-
13:46
-
13:34
-
13:25
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:44
-
12:38