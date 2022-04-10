Макс Ферстаппен сошёл с дистанции Гран-при Австралии из-за поломки

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вынужден сойти с гонки Гран-при Австралии, которая в настоящее время проходит на уличной трассе «Альберт-парк» в Мельбурне.



На 39-м круге у Ферстаппена, занимавшего в это время вторую позицию, возникли проблемы с мотором. Это уже второй сход в трёх гонках.

Ранее с гонки сошёл пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Немец потерял контроль над автомобилем на выходе из четвёртого поворота, вследствие чего врезался в заграждения.

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Формула-1. Гран-при Австралии — 2022. Онлайн-трансляция гонки