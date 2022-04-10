Леклер выиграл Гран-при Австралии, преследовавший его Ферстаппен сошёл

В Мельбурне завершилась гонка Гран-при Австралии. Победу по её итогам праздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша. Второй результат показал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртое время.

Себастьян Феттель («Астон Мартин») разбил авто и сошёл с гонки. Сошёл с дистанции и занимавший в тот момент вторую позицию Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Австралии:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.

5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.

10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.



Сошли:



Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Карлос Сайнс («Феррари»).