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Леклер выиграл Гран-при Австралии, преследовавший его Ферстаппен сошёл

Леклер выиграл Гран-при Австралии, преследовавший его Ферстаппен сошёл
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В Мельбурне завершилась гонка Гран-при Австралии. Победу по её итогам праздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша. Второй результат показал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртое время.

Себастьян Феттель («Астон Мартин») разбил авто и сошёл с гонки. Сошёл с дистанции и занимавший в тот момент вторую позицию Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Австралии:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 58 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +20,524.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +25,593.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +28,543.
5. Ландо Норрис («Макларен») +53,303.
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +53,737.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1.01,683.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.08,439.
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.16,221.
10. Алекс Албон («Уильямс») +1.19,382.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.21,695.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.28,598.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

Сошли:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Себастьян Феттель («Астон Мартин»).
Карлос Сайнс («Феррари»).

Формула-1 2022. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 307.574 км)
10 апреля 2022, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:46.548
2
Серхио Перес
Red Bull
+20.524
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+25.593
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