Льюис Хэмилтон — «Мерседесу»: вы поставили меня действительно в трудное положение
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Стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал команде по рации в момент, когда был вынужден пропустить вперёд своего напарника по команде Джорджа Расселла из-за виртуального сейфти-кара в ходе гонки Гран-при Австралии.
«Вы поставили меня действительно в трудное положение», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, Хэмилтон в гонке финишировал четвёртым. Победителем заезда стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул Расселл. С дистанции сошёл Себастьян Феттель («Астон Мартин») — разбил авто. Сошёл с заезда и занимавший в тот момент вторую позицию Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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