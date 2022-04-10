Льюис Хэмилтон — «Мерседесу»: вы поставили меня действительно в трудное положение

Стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал команде по рации в момент, когда был вынужден пропустить вперёд своего напарника по команде Джорджа Расселла из-за виртуального сейфти-кара в ходе гонки Гран-при Австралии.

«Вы поставили меня действительно в трудное положение», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон в гонке финишировал четвёртым. Победителем заезда стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул Расселл. С дистанции сошёл Себастьян Феттель («Астон Мартин») — разбил авто. Сошёл с заезда и занимавший в тот момент вторую позицию Макс Ферстаппен из «Ред Булл».