Шарль Леклер — о победе на ГП Австралии: это первый раз, когда мы контролировали отрыв

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в гонке Гран-при Австралии Формулы-1.



«Это первый раз, когда мы контролировали отрыв, а как здорово вела себя машина сегодня! Конечно, я хорошо поработал в течение всего уик-энда, но это было бы невозможно без болида. Особенно в этот уик-энд мы показали отличный гоночный темп и были очень сильны.



Конечно, пока это только третья гонка, поэтому ещё рано думать о чемпионстве. Но у нас действительно очень сильная машина, к тому же очень надёжная. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, и если так будет, то у нас, вероятно, есть шансы на чемпионство, что заставляет меня улыбаться», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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