Леклер увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 34 очков, на втором месте Расселл

Победа на Гран-при Австралии Формулы-1 позволила пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру ещё увеличить отрыв в личном зачёте чемпионата мира. От вышедшего на второе место представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла монегаск оторвался на 34 очка. В Кубке конструкторов без очков осталась только команда «Астон Мартин».



Формула-1. Личный зачёт



1. Шарль Леклер («Феррари») — 71 очко.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.

3. Карлос Сайнс («Феррари») — 33.

4. Серхио Перес («Ред Булл») — 30.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 28.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25.

7. Эстебан Окон («Альпин») — 20.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 16.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 12.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 12.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 8.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4.

14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.

16. Александер Албон («Уильямс») — 1.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Феррари» — 104 очка.

2. «Мерседес» — 65.

3. «Ред Булл» — 55.

4. «Макларен» — 24.

5. «Альпин» — 22.

6. «Альфа Ромео» — 13.

7. «Хаас» — 12.

8. «Альфа Таури» — 10.

9. «Уильямс» — 1.

10. «Астон Мартин» — 0.