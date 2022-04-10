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Леклер увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 34 очков, на втором месте Расселл

Леклер увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 34 очков, на втором месте Расселл
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Победа на Гран-при Австралии Формулы-1 позволила пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру ещё увеличить отрыв в личном зачёте чемпионата мира. От вышедшего на второе место представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла монегаск оторвался на 34 очка. В Кубке конструкторов без очков осталась только команда «Астон Мартин».

Формула-1. Личный зачёт

1. Шарль Леклер («Феррари») — 71 очко.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 37.
3. Карлос Сайнс («Феррари») — 33.
4. Серхио Перес («Ред Булл») — 30.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 28.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25.
7. Эстебан Окон («Альпин») — 20.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 16.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 12.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 12.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 8.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4.
14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.
16. Александер Албон («Уильямс») — 1.

Формула-1. Кубок конструкторов

1. «Феррари» — 104 очка.
2. «Мерседес» — 65.
3. «Ред Булл» — 55.
4. «Макларен» — 24.
5. «Альпин» — 22.
6. «Альфа Ромео» — 13.
7. «Хаас» — 12.
8. «Альфа Таури» — 10.
9. «Уильямс» — 1.
10. «Астон Мартин» — 0.

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