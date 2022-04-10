Макс Ферстаппен: даже не хочу думать о борьбе за чемпионство
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал сход с гонки Гран-при Австралии.
«Мы уже отстали на много миль, так что я даже не хочу сейчас думать о борьбе за чемпионство. Гораздо важнее финишировать в гонках. Сегодня в целом был просто плохой день. У меня фактически не было нужного темпа. Это было сродни свободной практике, и не было никакого смысла пытаться бороться с Шарлем — я не мог оказать на него давление. Особенно неприятно, что мы даже не закончили гонку, это неприемлемо», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, на 39-м круге у Ферстаппена, занимавшего в это время вторую позицию, возникли проблемы с мотором. Победителем заезда стал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.
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