Макс Ферстаппен: даже не хочу думать о борьбе за чемпионство

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал сход с гонки Гран-при Австралии.

«Мы уже отстали на много миль, так что я даже не хочу сейчас думать о борьбе за чемпионство. Гораздо важнее финишировать в гонках. Сегодня в целом был просто плохой день. У меня фактически не было нужного темпа. Это было сродни свободной практике, и не было никакого смысла пытаться бороться с Шарлем — я не мог оказать на него давление. Особенно неприятно, что мы даже не закончили гонку, это неприемлемо», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.



Напомним, на 39-м круге у Ферстаппена, занимавшего в это время вторую позицию, возникли проблемы с мотором. Победителем заезда стал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.